|Пасхальное перемирие: В зоне АТО ранены трое украинских военных
|09.04.2018 18:26
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Так, на донецком направлении боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Талаковки, Каменки, Водяного, Песков и шахты "Бутовка".На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по укреплениям украинских военных под Луганским, из гранатометов – по опорным пунктам неподалеку Светлодарска и Катериновки.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.На Пасху боевики 35 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, пять украинских бойцов были ранены.
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