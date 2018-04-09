С начала суток боевики 18 раз обстреляли позиции украинских военных, сообщили в пресс-центре штаба АТО. 30 марта было объявлено пасхальное перемирие Фото: Прес-центр штабу АТО / Facebook "Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток агрессор совершил 18 обстрелов украинских опорных пунктов при этом в очередной раз применив вооружение, запрещенное Минскими соглашениями", – говорится в сообщении. https://www.facebook.com/ato.news/posts/1916453461698784 Так, на донецком направлении боевики обстреляли позиции сил АТО в районе Широкино, Лебединского, Талаковки, Каменки, Водяного, Песков и шахты "Бутовка".На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики вели огонь по укреплениям украинских военных под Луганским, из гранатометов – по опорным пунктам неподалеку Светлодарска и Катериновки.Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.Стороны уже несколько раз объявляли режим прекращения огня, но ни разу не удалось добиться его длительного соблюдения.Трехсторонняя контактная группа в Минске договаривалась, что пасхальное перемирие на Донбассе начнет действовать 30 марта, однако боевики нарушили его в первые сутки.На Пасху боевики 35 раз обстреляли позиции Вооруженных сил Украины, пять украинских бойцов были ранены. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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