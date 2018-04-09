Российско-оккупационные войска продолжают игнорировать договоренности о полном прекращении огня. С начала суток осуществлено 18 обстрелов украинских опорных пунктов при этом в очередной с примением вооружения запрещенного минскими соглашениями. Об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, передает

Так, на донецком направлении из запрещенной 122 мм артиллерии боевики обстреляли позиции в районе Широкиного и Лебединского, а с 120 мм минометов — близко Водяного. Также по защитниках Лебединского агрессор открывал огонь из 82 мм минометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, защитников Широкиного, Талаковки, Каменки, Опытного и Водяного обстрелял из гранатометов различных систем. Кроме этого, крупнокалиберные пулеметы оккупанты применили в районе Пищевика, а стрелковое оружие — по защитниках Песков и Шахты “Бутовка”.

“На луганском направлении из гранатометов и крупнокалиберных пулеметов огонь велся по нашим укреплениям под Луганским. Также под обстрел из гранатометов попали украинские опорные пункты неподалеку Светлодарска и Катериновки”, — говорится в сообщении.

По данным пресс-центра, вследствие вражеского огня трое украинских воинов получили ранения. Раненые доставлены в лечебные учреждения и оказана необходимая медицинская помощь.

Напомним, за прошедшие сутки в зоне проведения антитеррористической операции боевики незаконных вооруженных формирований так называемых “Л/ДНР” совершили 35 обстрелов опорных пунктов Вооруженных сил Украины. В результате вражеского огня пятеро военнослужащих ВСУ получили ранения.

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