Глава правительства подчеркнул необходимость предотвратить "необъективным ценам внутри страны"

"В этом отопительного сезона цены не повышались. Я сдержал свое слово. Но на будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет предотвращать необъективным ценам внутри страны. Я подчеркиваю, что надо смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан. Справедливая формула внутри страны и социальную защиту людей " , - сообщает глава правительства.

В Кабмине отмечают, что одним из приоритетов работы Правительства определено "увеличение собственной добычи газа, что позволит избавиться от необходимости импортировать топливо и даст возможность устанавливать цену внутри страны без привязки к импортным паритетов. Как ориентир определено 2020 года, когда объем импорта должен быть сведен до минимальных значений, зато объем собственной добычи - достаточный для обеспечения потребностей украинских потребителей " .

Напомним, президент Украины Петр Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2" , заявив, что проект является экономически неоправданным.