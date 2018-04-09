|Гройсман предупреждает об изменении тарифов на газ
|09.04.2018 18:30
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Глава правительства подчеркнул необходимость предотвратить "необъективным ценам внутри страны"По словам премьер-министра Украины Владимир Гройсман, правительство разрабатывает формулу цены на газ внутри страны, которая учитывала бы текущую экономическую ситуацию и глубокий социальный аспект.
Фото: unn.com.ua
"В этом отопительного сезона цены не повышались. Я сдержал свое слово. Но на будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет предотвращать необъективным ценам внутри страны. Я подчеркиваю, что надо смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан. Справедливая формула внутри страны и социальную защиту людей " , - сообщает глава правительства.
В Кабмине отмечают, что одним из приоритетов работы Правительства определено "увеличение собственной добычи газа, что позволит избавиться от необходимости импортировать топливо и даст возможность устанавливать цену внутри страны без привязки к импортным паритетов. Как ориентир определено 2020 года, когда объем импорта должен быть сведен до минимальных значений, зато объем собственной добычи - достаточный для обеспечения потребностей украинских потребителей " .
Напомним, президент Украины Петр Порошенко предложил Германии альтернативу "Северному потоку-2" , заявив, что проект является экономически неоправданным.
Министерство экономического развития и торговли Украины прогнозирует, что к 2021 году жилищно-коммунальные тарифы в Украине дорожать каждый год на разные виды услуг от 10 до 22%.