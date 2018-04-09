Решение запретить ввоз свиней из Беларуси было принято Россельхознадзором из-за выявления восьми случаев африканской чумы свиней в готовой мясной белорусской продукции. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Для человека африканская чума свиней неопасна Фото: ЕРА "В связи с обнаружением восьми случаев выявления генетического материала вируса африканской чумы свиней (АЧС) в готовой мясной белорусской продукции Россельхознадзор вынужден ввести временные ограничения на поставки свиноводческой продукции со всей территории Беларуси с 10 апреля", – говорится в сообщении.Отмечается, что ограничения распространяются на живых свиней и их генетического материала, свинину и сырые свиные мясные продукты, а также субпродукты, готовую продукцию из свинины или содержащую свинину в составе, сырье из свинины, используемое для производства кормов, за исключением товаров, обработанных по технологии, которая разрушает вирус АЧС.Кроме того, запрет распространяется на поставки мяса диких кабанов, рогокопытного, кожевенного, кишечного сырья, щетины, охотничьих трофеев из чувствительных к вирусу видов животных, не прошедших полную таксидермическую обработку, и всех видов свиных кормов и кормовых добавок, кроме добавок химического и микробиологического синтеза и готовых кормов, подвергшихся термической обработке."Ограничения будут действовать до выяснения эпизоотической ситуации, проведения переговоров и осуществления регионализации ветеринарной службой Республики Беларусь", – добавили в ведомстве.Африканская чума свиней – высококонтагиозная вирусная болезнь свиней, которая проявляется лихорадкой, синюшностью кожи и распространенными кровоизлияниями внутренних органов. Болезнь относится к списку A согласно Международной классификации заразных болезней животных. Для человека африканская чума свиней неопасна. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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