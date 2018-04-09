Министр иностранных дел Канады Христя Фриланд нарядилась в вышиванку и поздравила всех с Пасхой. Об этом она написала в своем Facebook, передает

"Моя семья и я хотели бы пожелать только самого лучшего для счастливой Пасхи всем, кто праздновал вчера. Христос воскрес!" - написала Фриланд.

Напомним, вчера Папа Римский Франциск поздравил христиан восточного обряда с Пасхой.

Сегодня Президент Украины Петр Порошенко во время визита в Турцию провел встречу со Вселенским Патриархом Варфоломеем I, который поздравил украинский народ с праздником Пасхи.

"Мы молимся за мир в Украине", - сказал Патриарх.

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