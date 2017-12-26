Легендарный американский актер Арнольд Шварценеггер сделал дар своему голливудскому коллеге Сильвестру Сталлоне, сообщает The Sun .

Знаменитый исполнитель роли "Терминатора" удивил друга, неожиданно приехав к нему на Рождество. Актеры вместе сфотографировались на фоне статуи молодого Сталлоне в образе Рокки. В комментарии под фотографией, размещенной в Instagram, хозяин дома написал, что Шварценеггер всегда наполняет комнату положительной энергией.

Издание напоминает, что у Сталлоне позади непростые несколько месяцев: его обвинили изнасиловании, которое якобы произошло в 1990 году. Ранее актер отверг эти обвинения, но из-за череды секс-скандалов в Голливуде правоохранительные органы рассматривают все подобные заявления с особой тщательностью.

Как сообщал MIGnews.com.ua ранее, известного голливудского актера Сильвестра Сталлоне обвинили в изнасиловании 30-летней давности.

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