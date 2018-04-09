между семерых пострадавших также двое украинский

Об этом сообщил в понедельник, 9 апреля, представитель крымского управления МЧС, пишет российский "Интерфакс".

"Родственникам сообщили в Украине, они едут сюда для окончательного опознания и чтобы забрать тела" , - сказал собеседник агентства.

Как сообщал iPress.ua , двое украинский также среди семерых пострадавших в том же ДТП .

Напомним, авария произошла 8 апреля в оккупированном Крыму под Армянском, когда маршрутка "Севастополь-Армянск" выехала на железнодорожные пути перед приближением электрички "Керчь-Армянск». Пригородный поезд не сошел с рельсов после столкновения.

Погибли пять человек, еще семеро получили травмы, в том числе двое - тяжелые. Все они находились в микроавтобусе марки "Мерседес". Маршрутка принадлежит частному транспортной компании "Браво-Люкс". Ее ждет проверка.

По словам источника в оперативном штабе на месте ЧП, по предварительным данным, водитель маршрутки "мог уснуть за рулем или потерять контроль над дорогой через приступ болезни" .