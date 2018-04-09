|Столкновение маршрутки и электрички в Крыму: среди погибших двое граждан Украины
|09.04.2018 18:38
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между семерых пострадавших также двое украинскийДвое граждан Украины оказались между пяти погибших в дорожной аварии на нерегулируемом железнодорожном переезде на севере оккупированного Крыма.
Фото: kеrch.fm
Об этом сообщил в понедельник, 9 апреля, представитель крымского управления МЧС, пишет российский "Интерфакс".
"Родственникам сообщили в Украине, они едут сюда для окончательного опознания и чтобы забрать тела" , - сказал собеседник агентства.
Как сообщал iPress.ua , двое украинский также среди семерых пострадавших в том же ДТП .
Напомним, авария произошла 8 апреля в оккупированном Крыму под Армянском, когда маршрутка "Севастополь-Армянск" выехала на железнодорожные пути перед приближением электрички "Керчь-Армянск». Пригородный поезд не сошел с рельсов после столкновения.
Погибли пять человек, еще семеро получили травмы, в том числе двое - тяжелые. Все они находились в микроавтобусе марки "Мерседес". Маршрутка принадлежит частному транспортной компании "Браво-Люкс". Ее ждет проверка.
По словам источника в оперативном штабе на месте ЧП, по предварительным данным, водитель маршрутки "мог уснуть за рулем или потерять контроль над дорогой через приступ болезни" .
Российские следователи возбудили уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц). Санкция статьи - принудительные работы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до десяти лет.