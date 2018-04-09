В понедельник, 9 апреля, президент Российской Федерации Владимир Путин провел телефонный разговор с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель. Об этом сообщили в пресс-службе российского прзидента.

Известно, что в ходе разговора собеседники обсудили вопросы реализации проекта "Северный поток-2".

"Подтверждена позиция России и Германии по реализации большого взаимовыгодного проекта в газовой сфере -" Северного потока-2 ", - говорится в сообщении.

Также, представители стран, обсудили конфликт на востоке Украины и возможное введение на Донбасс миротворческой миссии ООН и вопрос обмена заложников по принципу "всех на всех". Также Путин и Меркель обсудили ситуацию в Сирии и применения химического оружия.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, президент Украины Петр Порошенко призвал Германию пересмотреть отношение к проекту по строительству российского трубопровода "Северный поток-2".

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