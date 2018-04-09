Активы "Газпрома" в Европу могут быть арестованы, поскольку эта компания не выполняет решение Стокгольмского арбитража, однако Украина не будет изымать российский газ из транзитного трубопровода. Об этом заявил коммерческий директор НАК "Нафтогаз України" Юрий Витренко. Витренко считает, что РФ не собирается выполнять решение арбитража Фото: uacrisis.org Стало понятно, что Россия не будет выплачивать деньги, которые присудил арбитраж, заявил он, не исключив, что аресту по решению судов будет подлежать хранящийся в Европе российский газ.При этом "Нафтогаз" не будет претендовать на газ, который транспортируется на Запад через украинскую газотранспортную систему, подчеркнул Витренко. По его словам, Украина не хочет "создавать никакой политической неоднозначности в ЕС, что не является надежным транзитным государством".Также коммерческий директор "Нафтогазу" предположил, что "Газпром" может полностью прекратить транзит газа через украинскую ГТС в 2020 году, чтобы "наказать Украину".28 февраля Стокгольмский арбитраж удовлетворил иск "Нафтогазу України" к "Газпрому" о недостаточных объемах транзита. НАК добилась компенсации в сумме $4,63 млрд. По результатам двух арбитражных производств в Стокгольме "Газпром" должен выплатить $2,56 млрд в пользу "Нафтогазу".2 марта глава правления "Газпрома" Алексей Миллер отметил, что компания вынуждена начать процедуру расторжения контрактов с НАК "Нафтогаз України" через Стокгольмский арбитраж. Он обвинил суд в "двойных стандартах".27 марта в "Газпроме" заявили, что начали переговоры с "Нафтогазом" о расторжении контрактов на поставку и транзит газа.29 марта "Газпром" подал в Апелляционный суд шведского округа Свеа ходатайство об оспаривании и частичной отмене окончательного решения по арбитражному разбирательству с компанией "Нафтогаз України" по делу о транзите газа.23 марта министр юстиции Украины Павел Петренко заявил, что за невыполнение решения Стокгольмского арбитража у "Газпрома" могут принудительно взыскать запасы газа из хранилищ в странах ЕС, а также недвижимость и ценные бумаги, размещенные в иностранных банках. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



последние сводки сводки что нафтогаз газа будет україни Теги: политика