Немецкая авиакомпания Lufthansa завтра отменит 800 рейсов из-за забастовки в аэропортах Германии. Об этом говорится в пресс-релизе компании, передает

На сайте авиакомпании обнародовано новое расписание рейсов на вторник. В Lufthansa заверили, что предупредят пассажиров, которых коснуться изменения.

Как пишет РИА Новости, профсоюз Verdi сообщил, что персонал аэропортов нескольких городов Германии, в том числе Франкфурта, Мюнхена, Кельна и Бремена, проведет забастовку во вторник. Сотрудники требуют от работодателей значительного увеличения заработной платы.

Отмечается, что отмена коснется примерно половины запланированных на 10 апреля рейсов, осуществляемых по 58 направлениям, и коснется около 90 000 пассажиров.

Как отмечает издание, 11 апреля, рейсы будут выполняться по графику.

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