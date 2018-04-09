Показатели внешнеэкономической деятельности Украины и Российской Федерации в 2017 году выросли впервые с 2013 года, передает со ссылкой на .

По 2013-2016 годы товарооборот между Украиной и Российской Федерацией сократился в 4,4 раза, свидетельствуют подсчеты компании YouControl, сделанные на основе данных Госкомстата, - информирует 1NEWS.

В частности, в 2017 году импорт российских товаров вырос на 40% (с 5,1 млрд долларов до 7,2 млрд долларов).

Наибольшую долю в нем занимают нефть, удобрения и черные металлы.

Кроме того, в прошлом году на 161% выросли стоимостные поставки железнодорожных локомотивов и на 191% - свинца из России. Импорт минеральных продуктов вырос на 42,9%.

Экспорт товаров из Украины в Россию в 2017 году по сравнению с 2016 годом вырос на 10% (с 3,5 млрд долларов до 3,9 млрд долларов).

В прошлом году Украина больше продавала минеральной и химической продукции, машин и оборудования. Также из Украины отправилось на 163% больше жиров растительного и животного происхождения.

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