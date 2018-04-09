"Любое решение о санкциях принимается каждой стороной самостоятельно"

Об этом заявил один из официальных представителей ЕС, пишет "Интерфакс-Украина".

"Мы приняли к сведению объявленные Соединенными Штатами мероприятия. Притом, что ЕС и Соединенные Штаты тщательно консультировались относительно санкций в отношении России, всегда было понятно, что любое решение о санкциях принимается каждой стороной (самостоятельно - Ред.)", - заявил собеседник агентства .

"Любое решение о возможных санкциях Совет ЕС принимать единогласно" , - добавил он.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.

В понедельник, 9 апреля, к омпания United Company Rusal российского олигарха Олега Дерипаски, который попал под санкции США, разместила на Гонконгской фондовой бирже сообщение о том, что компания может объявить технический дефолт.