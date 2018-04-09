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С 2014 года Россия вступила в фазу "геополитического одиночества",
которое может продлиться несколько сот лет. Об этом написал
помощник президента РФ Владислав Сурков. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Сурков о событиях 2014
года: Решено было уменьшение и принижение прекратить и заявить
о правах Фото: ЕРА "14-й год нашего века памятен важными и очень
важными свершениями, о которых всем известно и все сказано. Но
важнейшее из тогдашних событий только теперь открывается нам –
завершение эпического путешествия России на запад, прекращение
многократных и бесплодных попыток стать частью западной
цивилизации, породниться с "хорошей семьей" европейских народов. С
2014 года и далее простирается неопределенно долгое новое время,
эпоха 14+, в которую нам предстоит 100 (200? 300?) лет
геополитического одиночества", – заявил Сурков.По его словам,
Россия искала благосклонности Запада со времен Лжедмитрия,
последняя попытка датирована концом ХХ века."Видимо, кому-то
показалось, что размер имеет значение: в Европу мы не помещаемся,
потому что слишком большие, пугающе размашистые. Значит, надо
уменьшить территорию, население, экономику, армию, амбиции до
параметров какой-нибудь среднеевропейской страны, и уж тогда нас
точно примут за своих. Уменьшили... Вдвое сократили
демографический, промышленный, военный потенциалы. Расстались с
союзными республиками, начали было расставаться с автономными... Но
и такая, умаленная и приниженная, Россия не вписалась в поворот на
запад. Наконец, решено было уменьшение и принижение прекратить и,
более того, заявить о правах. Случившееся в 14-м году сделалось
неизбежным", – утверждает помощник российского президента.По
его мнению, неприятие Россией западной культурной модели не
означает необходимости "шарахнуться" в другую сторону – в
Азию. До Смуты начала XVII века вектор развития Москвы был
азиатским, однако он не укоренился."Обе дороги пройдены. Теперь
будут востребованы идеологии третьего пути, третьего типа
цивилизации, третьего мира, третьего Рима... И все-таки вряд ли
мы – третья цивилизация. Скорее, сдвоенная и двойственная.
Вместившая и Восток, и Запад. И европейская, и азиатская
одновременно, а оттого не азиатская и не европейская вполне. Наша
культурная и геополитическая принадлежность напоминает блуждающую
идентичность человека, рожденного в смешанном браке. Он везде
родственник и нигде не родной. Свой между чужих, чужой между своих.
Всех понимающий, никем не понятый. Полукровка, метис,
необыкновенный какой-то", – написал Сурков.На нынешнем
историческом этапе союзников у России быть не может, считает
автор."Каким будет предстоящее нам одиночество? Прозябанием бобыля
на отшибе? Или счастливым одиночеством лидера, ушедшей в отрыв
альфа-нации, перед которой "постораниваются и дают ей дорогу другие
народы и государства"? От нас зависит. Одиночество не означает
полную изоляцию. Безграничная открытость также невозможна. И то, и
другое было бы повторением ошибок прошлого... Россия, без сомнения,
будет торговать, привлекать инвестиции, обмениваться знаниями,
воевать (война – ведь тоже способ общения), участвовать в
коллаборациях, состоять в организациях, соперничать и сотрудничать,
вызывать страх и ненависть, любопытство, симпатию, восхищение.
Только уже без ложных целей и самоотрицания", – подытожил
Сурков.В 2014 году Россия оккупировала украинский Крым и начала
боевые действия на Донбассе. В связи с этим США и страны Европы
подвергли РФ санкциям.
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