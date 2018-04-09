|В Чернигове неизвестные разрисовали крестами мусульманский центр
|09.04.2018 18:54
|
Имам считает целью вандалов посеять межрелигиозную розньКультурный центр мусульманской молодежи в Чернигове разрисовали православными крестами.
Фото: Анвар Деркач
Кроме крестов, нарисованных черной краской на дверях и стенах молитвенного помещения, неизвестные оставили у дверей кирпич, к которой скотчем прикрепили изображение Девы Марии и Иисуса, пишет"Крим.Реалии" со ссылкой на местного имама Абдуллу Коломийца.
Коломиец рассказал, что место происшествия осмотрели полицейские и сотрудники управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.
Сам он считает произошедшее актом вандализма с целью посеять межрелигиозную рознь.
"Кто-то пытается стравить людей разных вероисповеданий ... Мы хотели бы, чтобы соответствующие органы расследовали это, чтобы выполняли свою работу и подобное не повторялось впредь" , - сказал имам.
Помещение арендует Ассоциация мусульман Украины, которую создали крымские верующие, которые переехали на материковую часть Украины, вместе с мусульманами из других регионов. Возглавляет АГУ Сулейман Хайруллаев.
Напомним, что в центре Одессы вандалы обрисовали антисемитскими надписями здания , связанные с еврейской тематикой.