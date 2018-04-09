Имам считает целью вандалов посеять межрелигиозную рознь

Кроме крестов, нарисованных черной краской на дверях и стенах молитвенного помещения, неизвестные оставили у дверей кирпич, к которой скотчем прикрепили изображение Девы Марии и Иисуса, пишет "Крим.Реалии" со ссылкой на местного имама Абдуллу Коломийца.

Коломиец рассказал, что место происшествия осмотрели полицейские и сотрудники управления Службы безопасности Украины в Черниговской области.

Сам он считает произошедшее актом вандализма с целью посеять межрелигиозную рознь.

"Кто-то пытается стравить людей разных вероисповеданий ... Мы хотели бы, чтобы соответствующие органы расследовали это, чтобы выполняли свою работу и подобное не повторялось впредь" , - сказал имам.

Помещение арендует Ассоциация мусульман Украины, которую создали крымские верующие, которые переехали на материковую часть Украины, вместе с мусульманами из других регионов. Возглавляет АГУ Сулейман Хайруллаев.