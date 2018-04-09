Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выразил надежду, что со временем Крымский мост "будет соединять украинский Крым с украинской Кубанью". Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России Фото: ЕРА "Мы теряем большие деньги из-за ограничения параметров судов, которые теперь не могут проходить под арками моста. Сейчас это скромные оценки – десятки миллионов гривен, но я думаю, что это гораздо больше, потому что мы теряем рабочие места. Россия этим умышленно подогревает непростую социальную ситуацию в Мариуполе и Бердянске", – заявил он.Омелян выразил надежду, что в дальнейшем Крымский мост, "будет соединять украинский Крым с украинской Кубанью".Он добавил, что его ведомство работает вместе с министерством юстиции Украины, готовя международные иски против России по поводу незаконного строительства моста."Я верю, что взыскания будут. Репарации будут серьезные", – сказал Омелян.Крымский мост строится за счет средств федерального бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли, что обеспечат открытие автомобильного движения по строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение поездов – к 2019-му.В августе Мининфраструктуры Украины заявило о подготовке иска к РФ с требованием возмещения убытков, которые несут украинские порты в Азовском море из-за строительства моста.Россия аннексировала Крым и Севастополь до незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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