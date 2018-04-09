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Омелян заявил, что из-за строительства Крымского моста Украина теряет десятки миллионов гривен
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09.04.2018 18:58
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Министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян выразил надежду, что
со временем Крымский мост "будет соединять украинский Крым с
украинской Кубанью". Крымский мост строится за счет средств
федерального бюджета России Фото: ЕРА "Мы теряем большие деньги
из-за ограничения параметров судов, которые теперь не могут
проходить под арками моста. Сейчас это скромные оценки –
десятки миллионов гривен, но я думаю, что это гораздо больше,
потому что мы теряем рабочие места. Россия этим умышленно
подогревает непростую социальную ситуацию в Мариуполе и
Бердянске", – заявил он.Омелян выразил надежду, что в
дальнейшем Крымский мост, "будет соединять украинский Крым с
украинской Кубанью".Он добавил, что его ведомство работает вместе с
министерством юстиции Украины, готовя международные иски
против России по поводу незаконного строительства моста."Я
верю, что взыскания будут. Репарации будут серьезные", –
сказал Омелян.Крымский мост строится за счет средств федерального
бюджета России. Общая стоимость проекта составляет около 228 млрд
руб. (около $4 млрд). В министерстве транспорта РФ заявляли,
что обеспечат открытие автомобильного движения по
строящемуся Керченскому мосту к декабрю 2018 года, а движение
поездов – к 2019-му.В августе Мининфраструктуры
Украины заявило о подготовке иска к РФ с требованием
возмещения убытков, которые несут украинские порты в Азовском море
из-за строительства моста.Россия аннексировала Крым и Севастополь
до незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение
полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
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