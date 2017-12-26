На момент начала боевых действий в Донецкой области в 2014 году лицензии на 3G были у оператора «ТриМоб».

Созданный благодаря отжатому оборудованию украинских мобильных операторов на оккупированной территории Донецкой области мобильный оператор «Феникс» заявляет о тестировании сети 3G. Об этом сообщают сепаратистские СМИ, информирует еizvestia.com.

«Мобильный оператор «Феникс» интегрировал в собственную сеть новое коммутационное оборудование, благодаря чему удалось наладить работу сети передачи данных по технологии 3G», — говорится в заявлении.

Сейчас сеть доступна в закрытом тестовом режиме с ограничениями. 3G работает по стандарту UMTS (W-CDMA) с технологией передачи данных HSDPA.

Информацию о появлении сети 3G подтверждают и в соцсетях: «А между тем, Феникс уже видит сеть тримоб и умеет подключаться к ней в роуминг и делать слабый триже».

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На момент начала боевых действий в Донецкой области в 2014 году лицензии на 3G были у оператора «ТриМоб».

В феврале 2015 года «Киевстар» заявил о захвате вооруженными лицами оборудования в техническом офисе компании в Донецке. После этого оператор прекратил предоставление услуг на оккупированной территории. Мобильный оператор «Феникс» был создан боевиками на базе захваченного оборудования «Киевстара».

Затем из-за действия террористических властей «ДНР» в регионе был уничтожен оператор «Лайф», а так же оборвана связь с «большой землей» через оператора фиксированной связи «Укртелеком».

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