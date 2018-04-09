"Не только проблема Смоленской трагедии, это также проблема российской агрессии в Украине"

"Это сложные отношения. С одной стороны, Смоленская дело, вопрос о возвращении обломков, о котором нужно много подумать. Но не только проблема Смоленской трагедии, это также проблема российской агрессии в Украине, проблема оккупации Крыма, оккупация частей украинского государства. Вот факты сегодня " , - заявил Дуда в интервью PAP .

Он также отметил, что в отношениях с восточными соседями он пытается продолжать политику Качиньского.