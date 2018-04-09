|Названы имена российских олигархов, потерявших за день $12 млрд
|09.04.2018 19:03
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За понедельник, 9 апреля, состояние 50 богатейших людей Российской Федерации сократилось более чем на 11,7 миллиарда долларов после введения нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает РБК.
Сообщается, что капиталы членов списка Forbes сокращаются вслед за падением российского фондового рынка - на пике падения индекс Мосбиржи опустился более чем на 9%, а индекс РТС - почти на 11%.
Больше всех потерял Олег Дерипаска, чье состояние сократилось почти на четверть, или на 1,3 миллиарда долларов. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски по состоянию на 9 апреля в 4 миллиарда долларов, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было 6,7 миллиардов долларов.
Также 1,3 миллиарда долларов потерял и основной хозяин "Норильского никеля" Владимир Потанин, которого в отличие от Дерипаски Минфин США пока не отнес к числу "олигархов", которые "играют ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России", а потому не должны быть «изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей.
При этом третье и четвертое места между лидеров потерь дня остались за Виктором Вексельбергом, состояние которого сократилось 908 миллионов долларов, и Сулейманом Керимовым - минус 813 миллионов долларов. Оба они оказались в опубликованном 6 апреля Минфином США дополнении к санкционному списку.
Кроме того, Андрей Скоч стал беднее на 106 миллионов долларов, а Владимир Богданов - на 47 миллионов долларов. В то же время на капиталах Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова падение фондового рынка 9 апреля не сказалось.
Как сообщал svodka.net ранее, на Московской бирже бумаги Rusal начали торги сильным падением.
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