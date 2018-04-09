За понедельник, 9 апреля, состояние 50 богатейших людей Российской Федерации сократилось более чем на 11,7 миллиарда долларов после введения нового пакета антироссийских санкций. Об этом сообщает РБК .

Сообщается, что капиталы членов списка Forbes сокращаются вслед за падением российского фондового рынка - на пике падения индекс Мосбиржи опустился более чем на 9%, а индекс РТС - почти на 11%.

Больше всех потерял Олег Дерипаска, чье состояние сократилось почти на четверть, или на 1,3 миллиарда долларов. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски по состоянию на 9 апреля в 4 миллиарда долларов, тогда как на момент публикации рейтинга миллиардеров Forbes 2018 года было 6,7 миллиардов долларов.

Также 1,3 миллиарда долларов потерял и основной хозяин "Норильского никеля" Владимир Потанин, которого в отличие от Дерипаски Минфин США пока не отнес к числу "олигархов", которые "играют ключевую роль в поддержке злонамеренных действий России", а потому не должны быть «изолированы от последствий дестабилизирующей деятельности» российских властей.

При этом третье и четвертое места между лидеров потерь дня остались за Виктором Вексельбергом, состояние которого сократилось 908 миллионов долларов, и Сулейманом Керимовым - минус 813 миллионов долларов. Оба они оказались в опубликованном 6 апреля Минфином США дополнении к санкционному списку.

Кроме того, Андрей Скоч стал беднее на 106 миллионов долларов, а Владимир Богданов - на 47 миллионов долларов. В то же время на капиталах Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова падение фондового рынка 9 апреля не сказалось.

Как сообщал svodka.net ранее, на Московской бирже бумаги Rusal начали торги сильным падением.

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