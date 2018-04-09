Американцы, особенно имеющие власть, редко говорят что-то хорошее о России, особенно сейчас. Поэтому заявление миллиардера из США Джима Роджерса до сих пор пользуется огромной популярностью и интересом публики.

Нет, Джим Роджерс не обладает экстрасенсорными способностями, он путешественник, писатель и миллиардер по совместительству. Свои прогнозы относительно мировой экономики и будущего стран он делает, основываясь на аналитических способностях.

Ему принадлежит громкое предсказание, что экономика США скоро лопнет, как мыльный пузырь. Джим заявил, что США «доживет» максимум до 2020 года, мир будет разваливаться. Впрочем, Европу тоже ожидают серьезные потрясения, пострадают все, кроме России.

США является крупнейшим должником не только в мире, но и во всей истории, заявил Роджерс. Через пару лет экономика этой страны уже не сможет компенсировать это низкими ставками по долгам, и многие города и штаты ожидает банкротство.

Доллар еще будет расти в ближайшие пару лет, но в итоге лопнет как пузырь. Это станет настоящим крахом, ведь миллионы людей вложились в долларовые активы.

А вот для России все более-менее радужно, считает Роджерс. Эта страна уже прошла все серьезные испытания, следовательно в будущем будет только медленно, но верно развиваться. Санкции в скором времени будут сняты, следовательно он не советует россиянам отказываться от рубля в пользу другой валюты.

И это не пустой звук — Роджерс активно вкладывается в российскую экономику. Причем начал вкладываться он в 2014 году, как были введены санкции в связи с Крымом.

Стоит отметить, что его экономические прогнозы уже часто сбывались!

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