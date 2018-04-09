Падение фондового рынка РФ – первая реакция на новые санкции США, сказал в комментарии изданию "ГОРДОН" экс-депутат Госдумы РФ Илья Пономарев. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Пономарев: "Русал" сильно зависит от Запада Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com "Возможно, еще несколько дней на рынке будет "турбулентность". Но основное падение уже произошло. Волнения начались не на российской бирже – они перешли из Гонконга. Один день торгов прошел спокойно, а вот когда в "Русале" сами сказали о существующей вероятности дефолта, в этот момент и начали сыпаться акции. То есть после того как "Русал" признал, что санкции США для них действительно серьезные, посыпались акции и других компаний из санкционного списка. В частности, речь идет о ВТБ. Сейчас важно, будет ли продолжение от американцев? Пока мы видим первую реакцию на санкции. Другое дело, что серьезного отскока обратно по этим компаниям не будет. Хотя после паники, конечно, некая стабилизация все же произойдет", – отметил Пономарев.По его словам, в РФ рассматривают вариант национализации "Русала"."Мы видим реакцию на новые санкции США. Разумеется, для россиян они опасны. "Русал" сильно зависит от Запада. Их бизнес ориентирован на экспорт, в том числе и в США. К тому же они теряют возможность получать кредиты. Потери участников рынка и инвесторов составляют около $12 млрд. Это не потери компаний. Курсы важны для их акционеров. Тот же "Русал" имеет большой объем кредитов от "Сбербанка России". Залогом являются акции самого "Русала". И, насколько мне известно, в России сейчас обсуждается вариант полной либо частичной национализации "Русала". Ведь акции компании заложены под кредит государственного банка", – подчеркнул Пономарев.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп.Согласно закону CAATSA, минфин США в сотрудничестве с Государственным департаментом в январе 2018 года предоставил Конгрессу "кремлевский доклад" – список из 114 высокопоставленных чиновников и 96 олигархов, близких к "российскому режиму". В нем упомянуты помощники и советники президента РФ Владимира Путина, все члены правительства РФ, включая премьера Дмитрия Медведева, мэры Москвы и Санкт-Петербурга.Путин тогда заявлял, что Россия не будет отвечать на "недружественный акт".Сегодня российская компания "Русал" предупредила о риске технических дефолтов из-за санкций США. На торгах в России упал курс рубля по отношению к доллару и евро. На Московской бирже упали акции компаний из санкционного списка, а также металлургических компаний и банков.Медведев поручил правительству помочь попавшим под санкции США компаниям. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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