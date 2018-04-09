Тело направлено на экспертизу для установления причины смерти

Причины смерти пока не установлена, но информация о конфликте человека и охранников подтверждается, пишет Zaxid.net со ссылкой на пресс-секретаря львовского облуправления Национальной полиции Светлана Добровольская.

"Около трех часов ночи на 102 поступило сообщение о смерти мужа на ул. Римлянина. Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия установила, что погибшим является 31-летний житель Червонограда. Пока не можем говорить, что он умер в результате избиения охранниками ресторана - тело направлено на экспертизу и только после ее проведения будет известна причина смерти " , - сообщила она.

На сайте полиции сообщается, что предварительная квалификация события - ч.2 ст.121 Уголовного кодекса, то есть умышленное легкое телесное повреждение.