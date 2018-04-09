|Во Львове мужчина умер после конфликта с охраной ресторана
|09.04.2018 19:10
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Тело направлено на экспертизу для установления причины смертиНочью 9 апреля после конфликта, который произошел в помещении львовского ресторана «Старгород», умер 31-летний житель города Червонограда.
фото: obozrevatel.com
Причины смерти пока не установлена, но информация о конфликте человека и охранников подтверждается, пишет Zaxid.net со ссылкой на пресс-секретаря львовского облуправления Национальной полиции Светлана Добровольская.
"Около трех часов ночи на 102 поступило сообщение о смерти мужа на ул. Римлянина. Следственно-оперативная группа, которая выезжала на место происшествия установила, что погибшим является 31-летний житель Червонограда. Пока не можем говорить, что он умер в результате избиения охранниками ресторана - тело направлено на экспертизу и только после ее проведения будет известна причина смерти " , - сообщила она.
На сайте полиции сообщается, что предварительная квалификация события - ч.2 ст.121 Уголовного кодекса, то есть умышленное легкое телесное повреждение.
Напомним, что в Печерском районе столицы на улице Верхний неизвестные избили иностранца , его с ушибами тела доставлен в больницу. По словам свидетелей, были слышны выстрелы. Однако предварительно установлено, что огнестрельных ранений никто не получил.