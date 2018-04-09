В России фиксируют рекордную стоимость доллара и евро - около 60 и 75 рублей соответственно, передает со ссылкой на данные торгов.

Рост евро оценивается на уровне 5,5%. Как отмечают профильные издания, такие показатели последний раз фиксировали в августе 2016 года.

Зато курс доллара поднялся до отметки, которая в последний раз фиксировалась в ноябре 2017 года.

Напомним, Минфин США в пятницу дополнил список российских бизнесменов и топ-менеджеров, против которых введены санкции. В новом санкционном списке 38 российских физических и юридических лиц.

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