Отвечая на вопрос о возможном военном ответе после применения отравляющих веществ в сирийской Думе, президент США Дональд Трамп заявил, что "ничего нельзя исключать". Трамп прокомментировал возможность военного ответа на химатаку в Думе Фото: EPA Президент подчеркнул, что вместе с военным блоком правительства определит, кто несет ответственность за "отвратительное набег на невинных сирийцев" – Россия, президент Сирии Башар Асад, Иран или все вместе.На вопрос, вероятно ли военное вмешательство США, Трамп сказал, что "ничего нельзя исключать".Журналисты спросили, кто, по его мнению, несет ответственность за набег. Глава Белого дома ответил, что у него нет сомнений, но "генералы поразмышляют об этом в течение следующих 24 часов".7 апреля волонтеры и спасатели сообщили, что в Сирии вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.Трамп 8 апреля назвал Асада "животным", заявил, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия, и предупредил, что за это "придется заплатить высокую цену".В Госдепе США отметили, что внимательно следят за тревожными сообщениями из Думы. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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