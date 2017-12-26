Певица Санта Димопулос поделилась архивной видеозаписью. Димопулос: Мама и не такое нароет Фото: santadimopulos / Instagram Видео певица обнародовала в Instagram."Мне 13 лет. 2000 год. Мама и не такое нароет", – написала она. Мне 13 лет * 2000 год * Мама и не такое нароет * Публикация от Santa * Dimopulos (@santadimopulos) Дек 25, 2017 at 6:29 PST Димопулос замужем за соучредителем сети спортивных клубов SportLife Игорем Кучеренко.Осенью 2016 года стало известно, что группа в составе Санты Димопулос, Татьяны Котовой и Ольги Романовской, которые ранее были участницами разных составов группы "ВИА Гра", начнет деятельность под названием Queens. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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