|Димопулос показала, как выглядела в 13 лет
|26.12.2017 14:25
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Мне 13 лет * 2000 год * Мама и не такое нароет *Публикация от Santa * Dimopulos (@santadimopulos) Дек 25, 2017 at 6:29 PST
Димопулос замужем за соучредителем сети спортивных клубов SportLife Игорем Кучеренко.Осенью 2016 года стало известно, что группа в составе Санты Димопулос, Татьяны Котовой и Ольги Романовской, которые ранее были участницами разных составов группы "ВИА Гра", начнет деятельность под названием Queens.
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