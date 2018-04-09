|Орбан победил на выборах в Венгрии
|09.04.2018 19:17
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Венгрии Виктор Орбан объявил о своей победе на выборах.
"Мы победили! Венгрия получила большую победу", - сказал он ночью в речи в штабе правящей партии "Фидес", передает со ссылкой на .
отметил, что теперь для "Фидес" будет мудро вести себя скромно. Орбан поблагодарил проголосовавшим за партию и отдельно выделил заграничных венгров. Заявил, что они помогли защитить родину. Предполагают, что без их поддержки "Фидес" скорее только не получил бы конституционное большинство.
Орбан в речи поблагодарил власти Польши за публичную поддержку перед выборами.
Опросы перед выборами говорили, что правящая партия "Фидес" может сохранить парламентское большинство и получить 2/3 депутатских мест. Партия в своей пропаганде пугает венгров нелегальными мигрантами. Они как заполонят страну в случае смены власти.