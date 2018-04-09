Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска

Это следует из данных экспертов журнала Forbes, рассчитываются в режиме реального времени, пишет РБК-Россия .

Капиталы членов списка Forbes сокращаются вслед за падением российского фондового рынка - на пике падения индекс Мосбиржи (бывший ММВБ) опустился в понедельник более чем на 9%, а индекс РТС - почти на 11%.

Лидером по потерям оказался Олег Дерипаска , чье состояние на фоне резкого снижения стоимости бумаг Rusal и En + Group сократилось почти на четверть, или на $ 1300000000. Эксперты Forbes оценивают состояние Дерипаски в понедельник в $ 4 млрд, тогда как на момент публикации рейтинге миллиардеров Forbes 2018 был $ 6700000000.

Те же $ 1300000000 потерял и основной хозяин "Норильского никеля" (цена акций 9 апреля упала более чем на 15%) Владимир Потанин, который в отличие от Дерипаски Минфин США пока не отнес к числу "олигархов", которые "играют ключевую роль в поддержании злонамеренных действий России ", а потому не должны быть" изолированы от последствий дестабилизирует деятельность "российской власти.

Зато третье и четвертое места между лидеров потерь дня остались за Виктором Вексельбергом (минус $ 908 млн) и Сулейманом Керимовым (минус $ 813 млн). Оба они оказались в опубликованном 6 апреля Минфином США дополнении в список санкций .

Еще двое фигурантов документа потеряли пока заметно меньше. Андрей Скоч, по подсчетам Forbes, стал беднее на $ 106 млн, Владимир Богданов - на $ 47 млн. А на капиталах Игоря Ротенберга и Кирилла Шамалова падения фондового рынка 9 апреля, по мнению Forbes, не сказалось совсем.

Большие потери из-за обвала фондового рынка 9 апреля, по подсчетам Forbes, понесли также Леонид Михельсон (минус $ 755 млн), Геннадий Тимченко (минус $ 716 млн), Владимир Лисин (минус $ 578 млн), Роман Абрамович (минус $ 534 млн) , Вагит Алекперов (минус $ 519 млн) и Алексей Мордашов (минус $ 489 млн).

Ранее в России пообещали оказать поддержку компаниям , в отношении которых США применили новые санкции.