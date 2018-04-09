|"Нетрадиційни" кошик: що посвятила на Великдень Леся Нікітюк (ФОТО)
|09.04.2018 19:22
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Ще минулого тижня Леся Нікітюк, відома телеведуча, разом з мамою насолоджувалася відпочинком у Італії, а вже днями дівчата повернулися, щоб відсвяткувати Великдень у родинному колі.
У своєму Інстаграмі зірка поспішила поділитися світлиною з чималим кошичком, в який поклала "найважливіше": яйця та пляшку вина.
"Христос Воскрес! А я до бабулі)) трошки церковного кагорчика і цок-цок яічками", - радісно ділиться Леся.
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