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"Нетрадиційни" кошик: що посвятила на Великдень Леся Нікітюк (ФОТО)
09.04.2018 19:22
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Ще минулого тижня Леся Нікітюк, відома телеведуча, разом з мамою насолоджувалася відпочинком у Італії, а вже днями дівчата повернулися, щоб відсвяткувати Великдень у родинному колі.

У своєму Інстаграмі зірка поспішила поділитися світлиною з чималим кошичком, в який поклала "найважливіше": яйця та пляшку вина.

"Христос Воскрес! А я до бабулі)) трошки церковного кагорчика і цок-цок яічками", - радісно ділиться Леся.

Допис, поширений Леся Никитюк (@lesia_nikituk) 8 Кві 2018 р. о 6:56 PDT


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