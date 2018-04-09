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В США знали о намерениях Израиля нанести авиаудар по сирийской военной базе – СМИ
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09.04.2018 19:22
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Ракетная нападение на военную базу Тифор в Сирии была совершена в
ночь на 9 апреля. По данным сирийских правозащитников, жертвами
стали 14 человек. Минобороны РФ обвинило в ракетном ударе Израиль.
По данным минобороны РФ, в ночь на 9 апреля два израильских
самолета F-15 нанесли с территории Ливана удар по сирийскому
аэродрому Фото: wikipedia.org 9 апреля сирийские СМИ со ссылкой на
военный источник заявили, что средства противовоздушной
обороны Сирии отразили ракетный удар по военной авиабазе
Тифор (Т-4), сбив восемь ракет. В минобороны США
сообщили, что не наносили каких-либо авиаударов по Сирии.Минобороны
РФ обвинило Израиль в ракетном ударе. По данным ведомства, в
ночь на 9 апреля два израильских самолета F-15, не заходя в
воздушное пространство Сирии, нанесли с территории Ливана удар по
сирийскому аэродрому.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля в
Сирии вертолет сбросил бочку с химическим веществом на
город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до
100 человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за
тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель
ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой
поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти
жестокие атаки".В минобороны РФ отвергли информацию о
применении сирийской армией химоружия. Министерство иностранных дел
РФ назвало данные о химатаке "информационным
вбросом".Президент США Дональд Трамп заявил 8 апреля, что
за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и
Россия.По данным NBC, с 2012 года Израиль нанес по Сирии более 100
авиаударов. Его целью являются конвои с оружием, предназначенные
для ливанской террористической группировки "Хезболла", которая
сражается на стороне сирийских правительственных войск.
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