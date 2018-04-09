Ракетная нападение на военную базу Тифор в Сирии была совершена в ночь на 9 апреля. По данным сирийских правозащитников, жертвами стали 14 человек. Минобороны РФ обвинило в ракетном ударе Израиль. По данным минобороны РФ, в ночь на 9 апреля два израильских самолета F-15 нанесли с территории Ливана удар по сирийскому аэродрому Фото: wikipedia.org 9 апреля сирийские СМИ со ссылкой на военный источник заявили, что средства противовоздушной обороны Сирии отразили ракетный удар по военной авиабазе Тифор (Т-4), сбив восемь ракет. В минобороны США сообщили, что не наносили каких-либо авиаударов по Сирии.Минобороны РФ обвинило Израиль в ракетном ударе. По данным ведомства, в ночь на 9 апреля два израильских самолета F-15, не заходя в воздушное пространство Сирии, нанесли с территории Ливана удар по сирийскому аэродрому.Волонтеры и спасатели сообщили, что 7 апреля в Сирии вертолет сбросил бочку с химическим веществом на город Дума в Восточной Гуте, в результате химатаки погибло от 70 до 100 человек.В Госдепе США заявили, что внимательно следят за тревожными сообщениями о произошедшем в Думе. Представитель ведомства Хизер Нойерт подчеркнула, что "Россия с ее непоколебимой поддержкой режима в конечном итоге несет ответственность за эти жестокие атаки".В минобороны РФ отвергли информацию о применении сирийской армией химоружия. Министерство иностранных дел РФ назвало данные о химатаке "информационным вбросом".Президент США Дональд Трамп заявил 8 апреля, что за химическую атаку в Сирии несут ответственность Иран и Россия.По данным NBC, с 2012 года Израиль нанес по Сирии более 100 авиаударов. Его целью являются конвои с оружием, предназначенные для ливанской террористической группировки "Хезболла", которая сражается на стороне сирийских правительственных войск. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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