В ОБСЕ заявили, что на парламентских выборах в Венгрии партии не имели равных возможностей

"Чрезмерные расходы правительства на рекламу, усилила месседжи предвыборной кампании правящей коалиции, взорвали возможности соперников соперничать на равных" , - сказал зритель ОБСЕ за выборами Дуглас Вейк на пресс-конференции в Будапеште, пишет DW.

Он также отметил, что политической дискуссии в стране препятствовали "запугивания и ксенофобская риторика, предвзятость СМИ и непрозрачное финансирование кампании" .

Вейк указал и на ограничения, которые имели место, при соблюдении целом основных прав граждан.

"Основные права и свободы в целом были соблюдены, но они реализовывались в неблагоприятной атмосфере (...) Доступ к информации, а также свобода СМИ и собраний были ограничены, в частности недавними изменениями в законодательство" , - добавил Дуглас Вейк.

Напомним, на парламентских выборах в Венгрии победила правоконсервативная партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана . По предварительным результатам, коалиция премьера получит в парламенте две трети мест - 134, тогда как ультраправый движение "Йоббик", получивший около 20% голосов - 27 мест, а социалисты с результатом 12% голосов, - 19 мест.