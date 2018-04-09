|ОБСЕ раскритиковала выборы в Венгрии
|09.04.2018 19:26
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В ОБСЕ заявили, что на парламентских выборах в Венгрии партии не имели равных возможностейНа парламентских выборах в Венгрии, которые состоялись 8 апреля, не было обеспечено равных конкурентных возможностей оппозиционным партиям, хотя в целом основные права граждан были соблюдены, заявили в понедельник, 9 апреля, в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе.
Фото: dw.com
"Чрезмерные расходы правительства на рекламу, усилила месседжи предвыборной кампании правящей коалиции, взорвали возможности соперников соперничать на равных" , - сказал зритель ОБСЕ за выборами Дуглас Вейк на пресс-конференции в Будапеште, пишет DW.
Он также отметил, что политической дискуссии в стране препятствовали "запугивания и ксенофобская риторика, предвзятость СМИ и непрозрачное финансирование кампании" .
Вейк указал и на ограничения, которые имели место, при соблюдении целом основных прав граждан.
"Основные права и свободы в целом были соблюдены, но они реализовывались в неблагоприятной атмосфере (...) Доступ к информации, а также свобода СМИ и собраний были ограничены, в частности недавними изменениями в законодательство" , - добавил Дуглас Вейк.
Напомним, на парламентских выборах в Венгрии победила правоконсервативная партия "Фидес" премьер-министра Виктора Орбана . По предварительным результатам, коалиция премьера получит в парламенте две трети мест - 134, тогда как ультраправый движение "Йоббик", получивший около 20% голосов - 27 мест, а социалисты с результатом 12% голосов, - 19 мест.
Явка на парламентских выборах-2018 в Венгрии достигла 68,13% и стала самой с 2002 года .