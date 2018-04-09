|
Российские долларовые миллиардеры за день потеряли более $12 млрд - Forbes
|
09.04.2018 19:30
|
После расширения санкций США инвесторы стали распродавать
российские активы, вследствие чего богатейшие люди РФ несут
огромные потери, сообщает Forbes. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Обвал акций "Русала" привел к резкому
уменьшению состояния ряда российских миллиардеров Фото: UC Rusal /
Facebook Из-за новых санкций США инвесторы начали распродавать
российские активы, упал рубль и индекс РТС ("Российской
торговой системы". – ), отмечает издание.За сутки состояние
бизнесмена Олега Дерипаски, 23-го номера списка российского Forbes,
сократилось на $1,3 млрд. Его холдинг "Русал" находится перед
угрозой технического дефолта, котировки производителя алюминия на
Гонконгской бирже упали более чем на 50%.Столько же денег потерял
партнер Дерипаски, основной акционер "Норильского никеля" Владимир
Потанин, который под ограничения министерства финансов США не
попал.Потери еще одного фигуранта санкционного списка Виктора
Вексельберга, который владеет 26,5% акций "Русала", составили около
$1 млрд.Крупные финансовые потери из-за обвала рынка понесли
Сулейман Керимов, Леонид Михельсон и Алексей Мордашов, а также
богатейший человек России по версии Forbes Владимир Лисин,
говорится в обзоре издания.6 апреля США ввели санкции против
24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а
также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило,
что такие меры приняты во исполнение закона "О
противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA),
который в августе 2017 года одобрил президент Дональд
Трамп.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира