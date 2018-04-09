После расширения санкций США инвесторы стали распродавать российские активы, вследствие чего богатейшие люди РФ несут огромные потери, сообщает Forbes. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Обвал акций "Русала" привел к резкому уменьшению состояния ряда российских миллиардеров Фото: UC Rusal / Facebook Из-за новых санкций США инвесторы начали распродавать российские активы, упал рубль и индекс РТС ("Российской торговой системы". – ), отмечает издание.За сутки состояние бизнесмена Олега Дерипаски, 23-го номера списка российского Forbes, сократилось на $1,3 млрд. Его холдинг "Русал" находится перед угрозой технического дефолта, котировки производителя алюминия на Гонконгской бирже упали более чем на 50%.Столько же денег потерял партнер Дерипаски, основной акционер "Норильского никеля" Владимир Потанин, который под ограничения министерства финансов США не попал.Потери еще одного фигуранта санкционного списка Виктора Вексельберга, который владеет 26,5% акций "Русала", составили около $1 млрд.Крупные финансовые потери из-за обвала рынка понесли Сулейман Керимов, Леонид Михельсон и Алексей Мордашов, а также богатейший человек России по версии Forbes Владимир Лисин, говорится в обзоре издания.6 апреля США ввели санкции против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников, а также ряда компаний. Американское министерство финансов пояснило, что такие меры приняты во исполнение закона "О противодействии противникам Америки через санкций" (CAATSA), который в августе 2017 года одобрил президент Дональд Трамп. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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