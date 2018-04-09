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Lufthansa отменяет рейсы из-за забастовки
09.04.2018 19:34
Lufthansa отменяет рейсы из-за забастовки
Отменены будут более 800 рейсов
Авиакомпания Lufthansa во вторник, 10 апреля, отменит половину своих рейсов из-за забастовки работников наземных служб аэропортов.
Lufthansa отменяет рейсы из-за забастовки Фото: gettyimages.com

В забастовке участвуют сотрудники немецких аэропортов во Франкфурте-на-Майне, Мюнхене, Кельне и Бремене, информирует DW.

В заявлении Lufthansa говорится, что отменены будут более 800 рейсов. Это коснется около 90 тыс. Пассажиров.

Отмена в основном касается рейсов на короткие расстояния, их пассажирам предложат добраться до места назначения по железной дороге. Однако забастовка затронет и 58 рейсов на дальние расстояния, сообщили в авиакомпании, не уточнив подробности.

Забастовка организует профсоюз Verdi накануне очередного раунда переговоров с работодателями, запланированного на 15-16 апреля.

"Абсолютно неприемлемо, когда профсоюз пытается уладить конфликт за счет пассажиров, которые этого не касаются" , - заявила глава департамента персонала в Lufthansa Group Беттина Фолькенс.

Verdi требует повышения зарплаты для 2300000 работников на 6% или не менее 200 евро в месяц. В предыдущих двух раундах переговоров работодатели выполнять эти условия отказались. Также Verdi 10 апреля проводит забастовку между сотрудников общественного транспорта, детских садов и сферы ЖКХ в земле Северный Рейн-Вестфалия.

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