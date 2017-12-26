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Феминистка разделась во время мессы Папы в Ватикане - ВИДЕО
26.12.2017 14:26
Феминистка разделась во время мессы Папы в Ватикане - ВИДЕО
Femen выступает против насилия и нападений на женщин со стороны католической церкви
Участницы движения Femen провели очередную "акцию-атаку" на площади Святого Петра в Ватикане.
Феминистка разделась во время мессы Папы в Ватикане - ВИДЕО Фото: Facebook/femenmovement

Одна из девушек была задержана полицией. Итальянская служба телеканала Euronews опубликовала видео на своем YouTube-канале.

В сообщении сказано, что задержанным является активистка движения Алиса Виноградова, которая оголившсь забралась на рождественскую инсталляцию вертепа во время мессы Папы Римского Франциска в Ватикане. Она пыталась схватить фигуру младенца Иисуса, но ее повалили на землю полицейские.

"Femen выступает против насилия и нападений на женщин со стороны католической церкви. Мы требуем отменить запрет на аборт, который действует в 20 странах мира. Femen также выступает против гомофобии в католической церкви и призывает Ватикан изменить свою враждебную позицию против ЛГБТ-сообщества" , - говорится в заявлении движения в Facebook.

Девушки призывают к "наказание" религиозных лидеров, называя их "хищниками".

Напомним, что в  ходе крестного хода Украинской православной церкви Московского Патриархата в Киеве в честь годовщины крещения Киевской Руси активистка FEMEN забралась на памятник Владимиру с надписью на груди: "Путин убивает".

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