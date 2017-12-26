|Феминистка разделась во время мессы Папы в Ватикане - ВИДЕО
|26.12.2017 14:26
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Femen выступает против насилия и нападений на женщин со стороны католической церквиУчастницы движения Femen провели очередную "акцию-атаку" на площади Святого Петра в Ватикане.
Фото: Facebook/femenmovement
Одна из девушек была задержана полицией. Итальянская служба телеканала Euronews опубликовала видео на своем YouTube-канале.
В сообщении сказано, что задержанным является активистка движения Алиса Виноградова, которая оголившсь забралась на рождественскую инсталляцию вертепа во время мессы Папы Римского Франциска в Ватикане. Она пыталась схватить фигуру младенца Иисуса, но ее повалили на землю полицейские.
"Femen выступает против насилия и нападений на женщин со стороны католической церкви. Мы требуем отменить запрет на аборт, который действует в 20 странах мира. Femen также выступает против гомофобии в католической церкви и призывает Ватикан изменить свою враждебную позицию против ЛГБТ-сообщества" , - говорится в заявлении движения в Facebook.
Девушки призывают к "наказание" религиозных лидеров, называя их "хищниками".
Напомним, что в ходе крестного хода Украинской православной церкви Московского Патриархата в Киеве в честь годовщины крещения Киевской Руси активистка FEMEN забралась на памятник Владимиру с надписью на груди: "Путин убивает".