Femen выступает против насилия и нападений на женщин со стороны католической церкви

Одна из девушек была задержана полицией. Итальянская служба телеканала Euronews опубликовала видео на своем YouTube-канале.

В сообщении сказано, что задержанным является активистка движения Алиса Виноградова, которая оголившсь забралась на рождественскую инсталляцию вертепа во время мессы Папы Римского Франциска в Ватикане. Она пыталась схватить фигуру младенца Иисуса, но ее повалили на землю полицейские.

"Femen выступает против насилия и нападений на женщин со стороны католической церкви. Мы требуем отменить запрет на аборт, который действует в 20 странах мира. Femen также выступает против гомофобии в католической церкви и призывает Ватикан изменить свою враждебную позицию против ЛГБТ-сообщества" , - говорится в заявлении движения в Facebook.

Девушки призывают к "наказание" религиозных лидеров, называя их "хищниками".