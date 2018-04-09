Вице-спикер ВР Ирина Геращенко сообщила, что в Париже рейс украинских парламентариев на Боготу задержался на 6 часов, а также рассказала о "вежливой забастовке" французских транспортников, передает

"Сегодня здесь бастуют транспортники, но вежливо, митинг под Минтранспорта и соцполитики охраняют десятки полицейских машин. Правда, самые большие неудобства не от манифестации, а из-за неработающего транспорта, сокращено маршруты и количество поездов. Говорят, что забастовка уже принесла убытки в десятки миллионов евро, но профсоюзы собираются продолжать, названы даты в мае и июне, сотрудники авиакомпаний и аэропортов бастуют 10 апреля, следовательно надеюсь к полуночи вылететь в Боготу, убежать от забастовки ... ", - написала Геращенко в Facebook.

Вместе с тем, она сообщила, что встретилась с послом Украины во Франции Олегом Шамшуром.

"Обсудили результаты недавнего визита в Украину министра иностранных дел Франции и делегации Национальной Ассамблеи, мы довольны динамикой диалога и вниманием французских дипломатов и политиков к ситуации в Украине, вопросу освобождения заложников, гуманитарной и ситуации безопасности на Донбассе. Проинформировала посла о последних инициативах украинской стороны относительно освобождение заложников, мы готовы передать РФ 23 россиян, совершивших преступления против Украины, чтобы освободить политзаключенных Кремля, в т. ч. Романа Сущенко", - добавила Геращенко.

Напомним, украинские парламентарии поедут в Колумбию для изучения опыта реинтеграции и инклюзивного постконфликтного диалога.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира