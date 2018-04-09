Человек пишет стихи, за публикацию которых на него завели уже пять уголовных дел

Как сообщают "Грани.ру", Бывшев осужден по статье о разжигании ненависти и вражды. Прокурор требовал приговорить его к 2,5 годам колонии-поселения.

"Бывшев негативно отзывается о руководстве России, пытается навязать свое мнение. В жизни не состоялся - вот и решил пойти по пути Иуды" , - говорится в показаниях свидетелей.

Александр Бывшев ранее работал преподавателем немецкого и французского языков средней школы в городе Кромы в Орловской области. Он пишет стихи, за публикацию которых на него завели уже пять уголовных дел.

Как сообщает Meduza, за свой первый стих о Крыме учитель отработал дворником триста часов и навсегда лишился права преподавать. В начале марта 2014 он опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" стихотворение "Украинский патриотам". В этом произведении Бывшев неодобрительно отозвался о действиях российских военных, появились на территории Крыма. Бывшев объяснил, что не мог не отреагировать на присоединение Крыма к России, поскольку его мать родом из Восточной Украины, и он сам провел там детство.

"Кроме того, что я учитель, я еще и гражданин, у меня есть позиция, и я через стихотворение выразил ее на странице своей социальной сети" , - рассказал Бывшев.

В июня 2014 года Бывшев опубликовал на своей странице в "ВКонтакте" еще одно стихотворение, который назывался "Украинские повстанцы". В нем описывается духовный бой с участием российских и украинских солдат, причем автор скорее симпатизирует последним. Суд в "Украинском повстанцам" экстремизма не нашел, в возбуждении дела отказал и даже присудил бывшему учителю пять тысяч рублей в качестве компенсации за духовный убыток, однако снять он их так и не смог. 29 сентября 2015 Росфинмониторинг внес Бывшев в список действующих экстремистов и террористов России.

17 января 2017 Следственный комитет в Орловской области завел на Бывшев еще одно уголовное дело по 282-й статье - за опубликованный им в 2015 году "ВКонтакте" стихотворение "На независимость Украины".

В феврале 2018 против Бывшев завели четвертое уголовное дело. Его обвинили в препятствовании правосудию по 294-й статье УК РФ. Это дело, считает адвокат Бывшев Владимир Сучков, нарушили за того, что его подзащитный публиковал на своей странице в "ВКонтакте" рассказы о том, как проходят судебные заседания, и давал интервью журналистам.

Кроме того, Бывшев рассказал , что к нему и к его соседям без предупреждения приходили сотрудники ФСБ - "поговорить" .

2 апреля 2018 на сайте Следственного комитета в Орловской области появилось сообщение о том, что против Бывшев возбуждено новое, уже пятую, уголовное дело, снова по 282-й статье. В пресс-релизе орловского СК говорится : "По данным следствия, в сентябре 2017 неустановленное лицо разместила на сайте" Орлец "для общего публичного ознакомления два стихотворения, в текстах которых содержатся высказывания уничижительного характера по отношению к определенной нации" .

В пресс-службе ведомства подтвердили, что "неустановленным лицом" , о которой говорится на сайте, является именно Бывшев. Речь о двух его стихи - "Русский дух" и "Могучая кучка", посвященных неблагоприятной экологической ситуации в России.

По словам мужчины, сейчас везде в его городе ему отказывают в приеме на работу. Он находится под подпиской о невыезде, присматривает за своими пожилыми родителями и живет на их пенсию.