Источник агентства Reuters в Белом доме сообщил, что взлом компьютерной системы выборов президента США в штате Аризона совершили преступники, не связанные с Кремлем. В США опровергают вмешательство российских хакеров в выборы на территории Аризоны Фото: EPA По его словам, атаку на компьютерную систему совершила преступная группировка, не связанная с руководством России. Чиновник сказал, что сообщение телекомпании CBS от 8 апреля о взломе системы выборов четырех штатов базировалось на устаревшей или неполной информации.Министерство национальной безопасности США пока не комментировало эти данные.В октябре 2016 года власти США официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс президентских выборов в стране.В опубликованном 6 января 2017 года докладе американской разведки говорилось, что президент России Владимир Путин лично приказал начать кампанию по вмешательству в выборы в США.В Кремле эти обвинения назвали "ерундой".В феврале 2018 года телеканал NBC News, ссылаясь на источники в разведке, сообщил, что российские хакеры совершили атаки на избирательные системы семи штатов в ходе президентских выборов в 2016 году.В сообщении CBS речь шла о вмешательстве в работу системы выборов в Иллинойсе и в одном из округов Аризоны, взломе сайта штата Теннесси и ресурса поставщика информационных технологий во Флориде. При этом на подсчете голосов атаки не сказались, информировал телеканал. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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