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Хакерская атака на базу данных избирателей в Аризоне в 2016 году не была связана с Россией - Reuters
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09.04.2018 19:46
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Источник агентства Reuters в Белом доме сообщил, что взлом
компьютерной системы выборов президента США в штате Аризона
совершили преступники, не связанные с Кремлем. В США опровергают
вмешательство российских хакеров в выборы на территории Аризоны
Фото: EPA По его словам, атаку на компьютерную систему совершила
преступная группировка, не связанная с руководством
России. Чиновник сказал, что
сообщение телекомпании CBS от 8 апреля о взломе
системы выборов четырех штатов базировалось на устаревшей или
неполной информации.Министерство национальной безопасности США пока
не комментировало эти данные.В октябре 2016 года власти США
официально обвинили Россию во вмешательстве в процесс
президентских выборов в стране.В опубликованном 6 января 2017 года
докладе американской разведки говорилось, что президент России
Владимир Путин лично приказал начать кампанию по
вмешательству в выборы в США.В Кремле эти обвинения назвали
"ерундой".В феврале 2018 года телеканал NBC News, ссылаясь на
источники в разведке, сообщил, что российские хакеры совершили
атаки на избирательные системы семи штатов в ходе
президентских выборов в 2016 году.В сообщении CBS речь шла о
вмешательстве в работу системы выборов в Иллинойсе и в одном
из округов Аризоны, взломе сайта штата Теннесси и ресурса
поставщика информационных технологий во Флориде. При этом на
подсчете голосов атаки не сказались, информировал телеканал.
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