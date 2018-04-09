В период 2011-2013 гг. Китай использовал больше цемента, чем Соединенные Штаты только 20-й век, передает со ссылкой на сообщение ООН в Facebook.

"Китай: в период 2011-2013 гг. страна использовала больше цемента, чем Соединенные Штаты только 20-й век. США использовали 4,5 гигатонн цемента в период между 1901 и 2000 годами, а Китай - 6,6 гигатонн в период между 2011 и 2013", - говорится в сообщении.

Напомним, в этом месяце Китай открывает новый самый длинный морской мост в мире, соединяющий Гонконг, Макао и Чжухай.

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