|Китай за два года использовал больше цемента, чем США за век - ООН
|09.04.2018 19:48
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В период 2011-2013 гг. Китай использовал больше цемента, чем Соединенные Штаты только 20-й век, передает со ссылкой на сообщение ООН в Facebook.
"Китай: в период 2011-2013 гг. страна использовала больше цемента, чем Соединенные Штаты только 20-й век. США использовали 4,5 гигатонн цемента в период между 1901 и 2000 годами, а Китай - 6,6 гигатонн в период между 2011 и 2013", - говорится в сообщении.
Напомним, в этом месяце Китай открывает новый самый длинный морской мост в мире, соединяющий Гонконг, Макао и Чжухай.
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