Он подчеркнул, что пятничные санкции в отношении России - это "еще одно проявление протекционистской политики"

Я просил бы присутствующих, а также, естественно, министров ведомств конкретные предложения, какую конкретно поддержку здесь можно было бы предоставить компаниям. Ну и проработать вопрос об эффективных мерах России в ответ" , - сказал Медведев, открывая совещание с вице-премьер " ерамы в понедельник, сообщает российский "Интерфакс" .

Он подчеркнул, что пятничные санкции в отношении России - это "еще одно проявление протекционистской политики, только завуалированный в под санкционный обложку" .

"Эти решения, непременно, неприемлемы. Мы их считаем нелегитимными, поскольку они вообще находятся вне плоскости международного права. И, конечно, оставляем за собой право на ответные действия, включая действующие торговые соглашения и процедуры" , - подытожил Медведев.

Напомним, 6 апреля США ввели санкции против российских бизнесменов и чиновников, которые вошли в так называемую "Кремлевскую доклад". Отмечается, что новые санкции касаются возможного вмешательства Москвы в президентских выборах США в 2016 году.

В санкционный список попали российские бизнесмены и предприниматели, чье состояние превышает 1 млрд долларов. В частности новые санкции введены против бизнесменов Олега Дерипаски, Игоря Ротенберга, Сулеймана Керимова и Кирилла Шамалова. Также в санкционный списке оказались глава российского "Газпрома" Алексей Миллер, секретарь Совета безопасности Николай Патрушев и глава "Роскомнадзора" Александр Жаров.