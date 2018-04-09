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Гройсман о ценах на газ: Мы должны найти формулу, которая будет предотвращать необъективные цены внутри страны
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09.04.2018 19:54
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что
разрабатывая формулу цены на газ для населения, правительство
должно "смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который
может повлиять на ухудшение качества жизни граждан".
Гройсман: В этом отопительном сезоне цены не повышались. Я
сдержал свое слово Фото: ЕРА "В этом отопительном сезоне цены не
повышались. Я сдержал свое слово. Но на будущие периоды мы должны
найти формулу, которая будет предотвращать необъективные цены
внутри страны", – сказал Гройсман.Он подчеркнул, что "нужно
смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может
повлиять на ухудшение качества жизни граждан".С 1 апреля 2017 года
в Украине для населения и предприятий
теплокоммунэнерго действует цена газа, установленная в
размере 6957,9 грн за 1000 м³ (с НДС).В июле 2017 года
"Нафтогаз України" предлагал повысить тариф почти на 19%.
Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для
населения, наоборот, будет снижена. В итоге тариф не
изменили.Агентство Reuters сообщило 6 октября 2017 года,
что Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на газ
для населения, согласно которой цена останется неизменной до июля
2018 года. 18 декабря 2017 года в МВФ заявили,
что украинские власти должны откорректировать цены на
природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.25 января
2018 года президент Украины Петр Порошенко в
интервью Bloomberg заявил, что правительство готово
урегулировать цены на газ, но не указал подробностей.1 февраля
постоянный представитель МВФ в Украине Йоста
Люнгман подтвердил требования об урегулировании цен на
газ в Украине.2 февраля Гройсман заявил, что Украина
ведет переговоры с МВФ относительно урегулирования цен на газ.
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