Премьер-министр Украины Владимир Гройсман подчеркнул, что разрабатывая формулу цены на газ для населения, правительство должно "смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан". Гройсман: В этом отопительном сезоне цены не повышались. Я сдержал свое слово Фото: ЕРА "В этом отопительном сезоне цены не повышались. Я сдержал свое слово. Но на будущие периоды мы должны найти формулу, которая будет предотвращать необъективные цены внутри страны", – сказал Гройсман.Он подчеркнул, что "нужно смотреть на социальный аспект, социальный фактор, который может повлиять на ухудшение качества жизни граждан".С 1 апреля 2017 года в Украине для населения и предприятий теплокоммунэнерго действует цена газа, установленная в размере 6957,9 грн за 1000 м³ (с НДС).В июле 2017 года "Нафтогаз України" предлагал повысить тариф почти на 19%. Премьер-министр Владимир Гройсман заявил, что цена на газ для населения, наоборот, будет снижена. В итоге тариф не изменили.Агентство Reuters сообщило 6 октября 2017 года, что Украина предложит МВФ новую формулу расчета цены на газ для населения, согласно которой цена останется неизменной до июля 2018 года. 18 декабря 2017 года в МВФ заявили, что украинские власти должны откорректировать цены на природный газ на внутреннем рынке до уровня цен на импорт.25 января 2018 года президент Украины Петр Порошенко в интервью Bloomberg заявил, что правительство готово урегулировать цены на газ, но не указал подробностей.1 февраля постоянный представитель МВФ в Украине Йоста Люнгман подтвердил требования об урегулировании цен на газ в Украине.2 февраля Гройсман заявил, что Украина ведет переговоры с МВФ относительно урегулирования цен на газ. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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