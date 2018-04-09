Бывшего учителя и поэта Александра Бывшева в России приговорили к 330 часам обязательных работ за публикацию в соцсети "ВКонтакте" стихотворения под названием "На независимость Украины", передает со ссылкой на "Радио Свобода".

Как пишет издание, Кромской районный суд Орловской области признал Бывшева виновным по статье "возбуждение ненависти либо вражды".

Прокуратура просила для учителя наказание - два с половиной года колонии-поселения.

По информации издания "Грани.ру", в тексте приговора указано, что Бывшев поддерживал режим, "установленный в Украине после государственного переворота 2014 года". Сам поэт назвал вынесенный ему приговор "беспределом". Накануне оглашения приговора Бывшев на своей странице в Facebook опубликовал стихотворение под названием "Проклятый богом России посвящается".

Дело было возбуждено в 2017 году. Признаки экстремизма следователи увидели в стихотворении "На независимость Украины", написанном еще весной 2015 (до осуждений за первые два стиха). Это, по словам Александра Бывшева, его ответ на одноименное произведение русского поэта Иосифа Бродского, что имеет острое антиукраинское направление.

Накануне в России относительно Александра Бывшева открыли уже пятое уголовное дело - опять по статье "возбуждение ненависти либо вражды".

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