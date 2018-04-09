"Сейчас это скромные оценки - десятки миллионов гривен, но я думаю, что это гораздо больше, потому что мы теряем рабочие места"

"Мы теряем большие деньги из-за ограничений параметров судов, которые теперь не могут проходить под арками моста. Сейчас это скромные оценки - десятки миллионов гривен, но я думаю, что это гораздо больше, потому что мы теряем рабочие места. Россия этим умышленно подогревает непростую социальную ситуацию в Мариуполе и Бердянске " , - заявил он в эфире " Радио Свобода " .

Министр ожидает, что в дальнейшем, как он заявил, "это будет мост, который будет соединять украинский Крым украинским Кубанью" .

По словам Емельяна, министерство инфраструктуры работает вместе с министерством юстиции, готовя международные иски к России относительно незаконного строительства моста.

"Я верю, что взыскание будут. Репарации будут серьезные", - сказал Владимир Емельян.