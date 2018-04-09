|Через Керченский мост Украина теряет десятки миллионов гривен, - Емельян
|09.04.2018 19:58
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"Сейчас это скромные оценки - десятки миллионов гривен, но я думаю, что это гораздо больше, потому что мы теряем рабочие места"Министр инфраструктуры Украины Владимир Емельян заявил, что строительство Россией Керченского моста дестабилизирует ситуацию в Мариуполе и Бердянске, а Украина теряет десятки миллионов.
Фото: kerch-most.ru
"Мы теряем большие деньги из-за ограничений параметров судов, которые теперь не могут проходить под арками моста. Сейчас это скромные оценки - десятки миллионов гривен, но я думаю, что это гораздо больше, потому что мы теряем рабочие места. Россия этим умышленно подогревает непростую социальную ситуацию в Мариуполе и Бердянске " , - заявил он в эфире " Радио Свобода " .
Министр ожидает, что в дальнейшем, как он заявил, "это будет мост, который будет соединять украинский Крым украинским Кубанью" .
По словам Емельяна, министерство инфраструктуры работает вместе с министерством юстиции, готовя международные иски к России относительно незаконного строительства моста.
"Я верю, что взыскание будут. Репарации будут серьезные", - сказал Владимир Емельян.
Напомним, что Президент Украины Петр Порошенко поручил подать в суд на Российскую Федерацию через экологический убыток от строительства Керченского моста.