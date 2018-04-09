НАК "Нафтогаз Украины" намерена обратиться с исками в суды Европы, чтобы арестовать активы российской компании "Газпром". Об этом сообщает агентство Reuters .

"Нам понятно, что они этого не сделают, следовательно мы начнем арестовывать газ и другие активы "Газпрома" в Европе, не в Украине. Мы пойдем в суды в Европе", - заявил коммерческий директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

По его словам, "Нафтогаз" не будет пытаться завладеть российским газом, который транспортируется украинской газотранспортной системой европейским клиентам "Газпрома".

"Мы не хотим создавать никакой политической неоднозначности здесь, в ЕС, что Украина не является надежным транзитным государством", - подчеркнул Витренко.

Кроме того, он предположил, что "Газпром" может полностью прекратить транзит газа Украиной в 2020 году, перенаправив его по новым газопроводам. По его мнению, "Путин хочет наказать Украину", а потому может прибегнуть к такому шагу.

Как сообщал svodka.net.uа, российский концерн "Газпром" и НАК "Нафтогаз Украины" официально начали переговоры по расторжению контрактов на поставку и транзит газа.

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