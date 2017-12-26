Украинская певица, судья проекта "Х-Фактор 8" ошарашила поклонников поездкой в киевском метро.

Снимок со столичной подземки артистка опубликовала в своем Instagram-аккаунте, передает со ссылкой .

"Вчера полдня передвигалась на метро ;) Лучше и быстрее транспорта в мире не найти", - подписала Каменских кадр, сделанный на станции "Почтовая площадь".

Подписчики артистки бурно отреагировали на непривычную фотографию. Каменских сразу же засыпали вопросами, много ли людей ее узнали.

Некоторые раскритиковали певицу за то, что она похвасталась поездкой в метро.

Также в сети пошутили, что Каменских пришлось спускаться в метро из-за того, что она прекратила выступать с Потапом.

Кроме того, поклонники артистки считают, что из-за ее популярности "даже бабушки уступают место".

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