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27 школьников и трое взрослых погибли в ДТП с автобусом в Индии
09.04.2018 20:02
В индийском штате Химачал-Прадеш школьный автобус упал в ущелье. Авария с многочисленными жертвами произошла в Индии Фото: EPA (архив) Школьный автобус, развозивший вечером 9 апреля по домам учеников частной школы, рухнул в глубокое ущелье.Погибло 27 учащихся, две учительницы и 67-летний водитель.Власти пока не могут назвать точное количество детей, которые находились в салоне. Автобус был рассчитан на 42 сидячих места, вероятно, школьников было больше.По данным полиции, всем погибшим детям было меньше 11 лет, пишет Hindustan Times.Восемь детей госпитализированы в критическом состоянии.По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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