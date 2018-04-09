В индийском штате Химачал-Прадеш школьный автобус упал в ущелье.
Авария с многочисленными жертвами произошла в Индии Фото: EPA
(архив) Школьный автобус, развозивший вечером 9 апреля по домам
учеников частной школы, рухнул в глубокое ущелье.Погибло 27
учащихся, две учительницы и 67-летний водитель.Власти пока не могут
назвать точное количество детей, которые находились в салоне.
Автобус был рассчитан на 42 сидячих места, вероятно, школьников
было больше.По данным полиции, всем погибшим детям было меньше 11
лет, пишет Hindustan Times.Восемь детей госпитализированы в
критическом состоянии.По предварительным данным, водитель не
справился с управлением на сложном участке.
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