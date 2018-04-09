В ДТП со школьным автобусом в округе Кангра на севере Индии по меньшей мере погибли 30 человек. Об этом сообщило издание Indian Express со ссылкой на полицию, передает

Как пишет издание, правоохранители подтвердили, что жертвами аварии стали дети младше десяти лет, а также два учителя и водитель автобуса.

Школьный автобус, по данным СМИ, по неустановленной пока причине съехал в ущелье глубиной около 30 метров и перевернулся. Обстоятельства происшествия выясняются.

На место происшествия выехали экстренные службы, спасательная операция продолжается.

По данным издания, в автобусе были ученики младших классов частной школы. Пресса сообщает, что в автобусе могли находиться до 40 детей.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира