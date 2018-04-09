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Путин и Меркель обсудили "Северный поток – 2" и войну на Донбассе
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09.04.2018 20:10
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Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с
канцлером Германии Ангелой Меркель. Этот материал можно прочитать и
на украинском языке Собеседники договорились продолжать совместную
работу по урегулированию ситуации на востоке Украины в нормандском
формате Фото: ЕРА Путин с Меркель также обсудили ситуацию на
Донбассе: отметили важность соблюдения сторонами конфликта
пасхального перемирия, говорили о возможном "учреждении миссии
ООН по охране наблюдателей ОБСЕ".Собеседники договорились
продолжать совместную работу по урегулированию ситуации на востоке
Украины в нормандском формате.Стороны обменялись мнениями по
ситуации в Сирии после обвинений в адрес официального Дамаска в
использовании химического оружия."С российской стороны обращено
внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот
счет", – отметили в пресс-службе российского президента.Проект
"Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером
Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство
двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год
из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий
газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток с пропускной
способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по
первой нитке газопровода в 2012 году.В декабре 2015
года президент Европейского совета Дональд Туск заявил,
что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не
соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему
энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера
газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы,
Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и
Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой
энергетической безопасности Европы.Правительство ФРГ рассматривает
трубопровод "исключительно как бизнес-проект". 27
марта Германия выдала полный комплект разрешений на
строительство газопровода "Северный поток – 2".Президент США
Дональд Трамп в ходе встречи с президентами стран Балтии 3
апреля в Вашингтоне раскритиковал Германию за это
решение.Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил 3
апреля, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого
потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10
раз.5 апреля Верховная Рада Украины обратилась
к международному сообществу с призывом не допустить
строительство "Северного потока – 2".6 апреля
в Еврокомиссии заявили, что не поддержат строительство
"Северного потока – 2".
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