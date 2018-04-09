Российский президент Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Ангелой Меркель. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Собеседники договорились продолжать совместную работу по урегулированию ситуации на востоке Украины в нормандском формате Фото: ЕРА Путин с Меркель также обсудили ситуацию на Донбассе: отметили важность соблюдения сторонами конфликта пасхального перемирия, говорили о возможном "учреждении миссии ООН по охране наблюдателей ОБСЕ".Собеседники договорились продолжать совместную работу по урегулированию ситуации на востоке Украины в нормандском формате.Стороны обменялись мнениями по ситуации в Сирии после обвинений в адрес официального Дамаска в использовании химического оружия."С российской стороны обращено внимание на недопустимость провокаций и спекуляций на этот счет", – отметили в пресс-службе российского президента.Проект "Северный поток – 2", возглавляемый бывшим канцлером Германии Герхардом Шредером, предусматривает строительство двух ниток газопровода совокупной мощностью 55 млрд м³ газа в год из России в Германию по дну Балтийского моря. Действующий газопровод "Северный поток" состоит из двух ниток с пропускной способностью 27,5 млрд м³ каждая. "Газпром" начал поставки по первой нитке газопровода в 2012 году.В декабре 2015 года президент Европейского совета Дональд Туск заявил, что проект второй очереди газопровода "Северный поток" не соответствует энергетическим правилам ЕС (Третьему энергетическому пакету) и подрывает роль Украины как транзитера газа.Власти Украины, Польши, Латвии, Молдовы, Литвы, Венгрии, Румынии, Словакии, Эстонии и Чехии называют "Северный поток – 2" угрозой энергетической безопасности Европы.Правительство ФРГ рассматривает трубопровод "исключительно как бизнес-проект". 27 марта Германия выдала полный комплект разрешений на строительство газопровода "Северный поток – 2".Президент США Дональд Трамп в ходе встречи с президентами стран Балтии 3 апреля в Вашингтоне раскритиковал Германию за это решение.Председатель правления "Газпрома" Алексей Миллер заявил 3 апреля, что после запуска "Северного потока – 2" и "Турецкого потока" транзит российского газа через Украину упадет в 10 раз.5 апреля Верховная Рада Украины обратилась к международному сообществу с призывом не допустить строительство "Северного потока – 2".6 апреля в Еврокомиссии заявили, что не поддержат строительство "Северного потока – 2". Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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