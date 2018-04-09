Украину пригласили на встречу министров иностранных дел G7. Об этом на своей странице в Twitter написал посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, передает

"Украина впервые пригласили на встречу министров иностранных дел G7", - написал Шевченко.

Как сообщалось ранее, встреча министров иностранных дел G7 запланирована на 22 апреля.

Ранее министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, как Канада сможет продвигать интересы Украины во время своего председательства в Большой семерке.

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