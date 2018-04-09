Продюсер, режиссер, сценарист и исполнитель главной роли в фильме "Тренер" Данила Козловский рассказал, что трейлер к его фильму уже признали на Западе, но раскритиковали на родине, в России. В Общественной палате РФ по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Козловского уже призвали "следить за словами". Козловский: Ну что у вас за жизнь-то такая херовая, что в вас столько злобы? Фото: danilakozlovsky / Instagram Отвечая на вопрос о реакции аудитории на трейлер фильма, Козловский заявил, что на Западе фильм уже получил положительные отзывы, в том время как в России "сплошные ненависть и хамство"."Обратите внимание: никто не говорил про сам материал. Дерьмо летит либо в сторону российского футбола, либо в меня. Такого количества ненависти я вообще не ожидал. Я показывал ролик в Европе, в Челси, в Лондоне, в Ирландии, в Штатах. Там все округляют глаза: "Мать твою! Это кто сделал? Наши?" – "Нет, наши, русские". А в России, сука, сплошные ненависть и хамство. Пишут столько гадостей, что иногда теряешься. Думаешь: "Ну что у вас за жизнь-то такая херовая, что в вас столько злобы?" – отметил актер.Глава социального комитета Совета федерации РФ Валерий Рязанский, который курирует тему спорта, заявил, что Козловскому нужно спокойнее реагировать на отзывы зрителей, пишет "РИА Новости".По его словам, Россия "многомерно больше, чем представляемый интернет. Вывод: спокойней надо реагировать".В Общественной палате по вопросам развития культуры и сохранению духовного наследия Козловского призвали "следить за словами", пишет агентство.Российский режиссер Алексей Учитель в комментарии "Национальной службе новостей" назвал высказывание Козловского правильным, поскольку люди, критикующие фильм по трейлеру, не разбираются в киноиндустрии."Он говорит о тех – как я считаю, о довольно беспочвенных заявлениях людей, не понимающих, что такое киноиндустрия. Мне кажется, что о России он не говорил ничего. Я считаю, что он правильно отзывается, потому что он говорил не о зрителях", – подчеркнул Учитель. Фильм "Тренер" посвящен истории футболиста национальной сборной, который после провального пенальти завершает карьеру и уезжает в провинцию. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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