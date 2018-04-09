В понедельник, 9 апреля, в Индии в результате ДТП со школьным автобусом в округе Кангра погибли по меньшей мере погибли 30 человек. Об этом сообщило издание Indian Express со ссылкой на полицию.

По словам правоохранителей, что жертвами аварии стали дети младше десяти лет, а также два учителя и водитель автобуса.

Школьный автобус, по данным СМИ, по неустановленной пока причине съехал в ущелье глубиной около 30 метров и перевернулся. Обстоятельства происшествия выясняются.

На место происшествия выехали экстренные службы, спасательная операция продолжается.

По данным издания, в автобусе были ученики младших классов частной школы. Пресса сообщает, что в автобусе могли находиться до 40 детей.

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