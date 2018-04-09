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Сегодня Facebook оповестит пользователей о возможной утечке их данных
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09.04.2018 20:25
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Все пользователи социальной сети Facebook должны были начать
получать уведомления от компании с 19.00 по Киеву. Этот материал
можно прочитать и на украинском языке Скандал вокруг вероятной
утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта Фото: ЕРА
Отмечается, что с 19.00 по Киеву все пользователи Facebook будут
получать уведомления двух типов: одни предназначены для тех, чьи
личные данные были получены Cambridge Analytica, другие – для
тех, чьи данные не пострадали.Также все пользователи соцсети смогут
узнать, какие еще приложения у них установлены и какие их личные
данные доступны для разработчиков этих приложений.Скандал вокруг
вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта.
Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру
разговор с главой британской компании Cambridge Analytica
Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял
на избирательные кампании по всему миру.Компания пыталась
моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им
релевантную политическую рекламу.Газета The New York
Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала
личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический
директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали
данные 87 млн человек.Cambridge Analytica распространила
заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.5
апреля агентство Reuters сообщило, что в Конгрессе США
проверяют информацию о возможной покупке базы данных Facebook
российским "Агентством интернет-исследований" – "фабрикой
троллей".8 апреля экс-сотрудник Cambridge Analytica заявил, что
личные данные пользователей Facebook могут храниться в России.
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