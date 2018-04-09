Все пользователи социальной сети Facebook должны были начать получать уведомления от компании с 19.00 по Киеву. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта Фото: ЕРА Отмечается, что с 19.00 по Киеву все пользователи Facebook будут получать уведомления двух типов: одни предназначены для тех, чьи личные данные были получены Cambridge Analytica, другие – для тех, чьи данные не пострадали.Также все пользователи соцсети смогут узнать, какие еще приложения у них установлены и какие их личные данные доступны для разработчиков этих приложений.Скандал вокруг вероятной утечки данных пользователей Facebook разгорелся 19 марта. Телеканал Channel 4 News снял на скрытую камеру разговор с главой британской компании Cambridge Analytica Александром Никсом, который признался, что более 200 раз влиял на избирательные кампании по всему миру.Компания пыталась моделировать предпочтения пользователей соцсетей, показывая им релевантную политическую рекламу.Газета The New York Times сообщила, что Cambridge Analytica в 2016 году собрала личные данные 50 млн пользователей Facebook. Главный технический директор Facebook Майк Шрепфер утверждал, что доступными стали данные 87 млн человек.Cambridge Analytica распространила заявление, что получила информацию только о 30 млн юзеров.5 апреля агентство Reuters сообщило, что в Конгрессе США проверяют информацию о возможной покупке базы данных Facebook российским "Агентством интернет-исследований" – "фабрикой троллей".8 апреля экс-сотрудник Cambridge Analytica заявил, что личные данные пользователей Facebook могут храниться в России. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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