В обновленном рейтинге WTA теннисистки из Украины изменили позиции. Лучшим прорывом отличилась Даяна Ястремская, передает со ссылкой на сайт Ассоциации.

На прошлой неделе 17-летняя теннисистка впервые в карьере провела матч на турнирах WTA Premier (в основную сетку в Чарльстоне украинка попала как lucky loser). Благодаря этому дебюту Ястремская установила новый рекорд в рейтинге, добавив шесть строк - сто пятьдесят восьмое место. Ранее лучшим результатом спортсменки была 163 ступенька.

Лидер женского тенниса нашей страны удержалась на 4-й строчке. Леся Цуренко потеряла одну ступень - 41, Екатерина Козлова осталась на 66 месте, а Катерина Бондаренко потеряла две ступеньки - 78.

Примечательно, что несмотря на победу на турнире в Джексоне Ангелина Калинина потеряла четыре строки - 166.

Добавим также, самый большой рывок в топ-100 на счету американки Викери +16 - +75.

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